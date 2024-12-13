Спринты, бег по лестнице и круговые тренировки: эксперт по фитнесу назвал лучшие кардиоупражнения для похудения

Спринты, бег по лестнице и круговые тренировки: эксперт по фитнесу назвал лучшие кардиоупражнения для похуденияОни помогут быстро обрести стройное тело
Спринты. Они помогут сжечь больше калорий, чем медленный равномерный бег трусцой, и требуют меньше времени. На начальном этапе стремитесь преодолеть расстояние в 40−100 ярдов (36,576−91,44 м), повторяя упражнение 4−6 раундов.
Бег по лестнице/в гору. Найдите место с холмом или высокой лестницей, по которой можно бегать вверх и вниз. Поднимитесь наверх и осторожно спуститесь вниз. При необходимости перед выполнением следующего захода отдохните 1,5 минуты. Стремитесь к 6−8 раундам бега в зависимости от длины холма или лестницы. Занимать всё у вас должно от 15 до 20 минут.
Круговые упражнения для ног с собственным весом. Эта тренировка повышает частоту сердечных сокращений и задействует мышцы квадрицепсов и ягодиц. Вы можете выполнять подряд без отдыха в 4−5 заходов такие упражнения, как приседания с собственным весом (15 повторений), ходьба с выпадами (10 повторений для каждой ноги), подъёмы бедра (15 повторений), приседания с прыжками (10 повторений).
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