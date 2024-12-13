Спринты, бег по лестнице и круговые тренировки: эксперт по фитнесу назвал лучшие кардиоупражнения для похудения

Спринты. Они помогут сжечь больше калорий, чем медленный равномерный бег трусцой, и требуют меньше времени. На начальном этапе стремитесь преодолеть расстояние в 40−100 ярдов (36,576−91,44 м), повторяя упражнение 4−6 раундов.

Бег по лестнице/в гору. Найдите место с холмом или высокой лестницей, по которой можно бегать вверх и вниз. Поднимитесь наверх и осторожно спуститесь вниз. При необходимости перед выполнением следующего захода отдохните 1,5 минуты. Стремитесь к 6−8 раундам бега в зависимости от длины холма или лестницы. Занимать всё у вас должно от 15 до 20 минут.