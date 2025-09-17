Фитнес и здоровье
17 сентября 2025
Средиземноморская диета оказалась полезна для здоровья дёсен

Это выяснили учёные из Королевского колледжа Лондона
Результаты нового исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты значительно снижает риск развития заболеваний дёсен. Опубликованы все полученные специалистами данные в Журнале пародонтологии.
Изучив образцы 200 пациентов из Биобанка, учёные обнаружили, что у людей, которые строго придерживались средиземноморской диеты, риск развития тяжёлой формы заболевания дёсен был на 65% ниже, чем у тех, кто следовал этой диете минимально. Ещё у них были менее глубокие десневые карманы: 2,83 мм вместо 3,29 мм у тех, кто не соблюдал средиземноморскую диету.

Анализ крови также показал, что участники, которые придерживались средиземноморского рациона, имели низкий уровень маркеров воспаления. При этом у тех, кто ел много красного мяса, вероятность развития тяжёлых заболеваний дёсен оказалась почти в три раза выше, а показатели воспаления были значительно повышены.

