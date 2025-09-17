Средиземноморская диета оказалась полезна для здоровья дёсен

Анализ крови также показал, что участники, которые придерживались средиземноморского рациона, имели низкий уровень маркеров воспаления. При этом у тех, кто ел много красного мяса, вероятность развития тяжёлых заболеваний дёсен оказалась почти в три раза выше, а показатели воспаления были значительно повышены.

