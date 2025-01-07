Средиземноморская диета оказалась связана с улучшением памяти

В ходе нового исследования учёные обнаружили, что у субъектов, которые придерживались средиземноморской диеты, развились совершенно иные модели кишечных бактерий по сравнению с теми, кто следовал обычной западной диете. Эти изменения были связаны с лучшими когнитивными способностями и памятью.

Согласно результатам эксперимента, крысы, питавшиеся согласно средиземноморской диете в течение 14 недель, продемонстрировали увеличение четырёх полезных типов кишечных бактерий и уменьшение пяти других типов.