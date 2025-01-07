Средиземноморская диета оказалась связана с улучшением памяти

Средиземноморская диета оказалась связана с улучшением памятиЭтот рацион изменяет состав бактерий в кишечнике
В ходе нового исследования учёные обнаружили, что у субъектов, которые придерживались средиземноморской диеты, развились совершенно иные модели кишечных бактерий по сравнению с теми, кто следовал обычной западной диете. Эти изменения были связаны с лучшими когнитивными способностями и памятью.
Согласно результатам эксперимента, крысы, питавшиеся согласно средиземноморской диете в течение 14 недель, продемонстрировали увеличение четырёх полезных типов кишечных бактерий и уменьшение пяти других типов.
В частности, с улучшением когнитивных функций были связаны более высокие уровни бактерий Saccharimonas. При этом большее количество Bifidobacterium коррелировало с ухудшением памяти.
Также группа, которая придерживалась средиземноморской диеты, показала лучшую когнитивную гибкость (способность адаптироваться к новой информации) и улучшенное функционирование рабочей памяти по сравнению с теми, кто питался согласно западной диете. Также у них были ниже уровни «плохого» холестерина.
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