Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 января 2025, 00:00
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Средиземноморская диета оказалась связана с улучшением памяти

Этот рацион изменяет состав бактерий в кишечнике
Согласно новому исследованию Тулейнского университета, средиземноморский вариант питания улучшает работу мозга за счёт изменения баланса бактерий в кишечнике. Об этом говорится в работе, опубликованной в Gut Microbes Reports.
Средиземноморская диета оказалась связана с улучшением памяти
© CC0 Public Domain

В ходе нового исследования учёные обнаружили, что у субъектов, которые придерживались средиземноморской диеты, развились совершенно иные модели кишечных бактерий по сравнению с теми, кто следовал обычной западной диете. Эти изменения были связаны с лучшими когнитивными способностями и памятью.

Согласно результатам эксперимента, крысы, питавшиеся согласно средиземноморской диете в течение 14 недель, продемонстрировали увеличение четырёх полезных типов кишечных бактерий и уменьшение пяти других типов.

Средиземноморская диета оказалась связана с улучшением памяти
© Centers Health Care

В частности, с улучшением когнитивных функций были связаны более высокие уровни бактерий Saccharimonas. При этом большее количество Bifidobacterium коррелировало с ухудшением памяти.

Также группа, которая придерживалась средиземноморской диеты, показала лучшую когнитивную гибкость (способность адаптироваться к новой информации) и улучшенное функционирование рабочей памяти по сравнению с теми, кто питался согласно западной диете. Также у них были ниже уровни «плохого» холестерина.

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