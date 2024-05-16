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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 16:30
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Средиземноморская диета помогла при стрессе и тревоге

И это ещё одно её преимущество для здоровья
Не секрет, что средиземноморская диета полезна для организма. Новое исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показывает, что она также уменьшает симптомы стресса и тревоги.
Средиземноморская диета помогла при стрессе и тревоге
© Unsplash/CC0 Public Domain

Эксперты из Университета Южной Австралии изучили влияние средиземноморской диеты на психическое здоровье 294 пожилых австралийцев. Возраст участников составлял 60+. Это исследование проводилось в сотрудничестве с Университетом Саншайн-Кост.

Средиземноморская диета помогла при стрессе и тревоге
© Everyday Health

Команда специалистов обнаружила, что независимо от пола, возраста, качества сна, индекса массы тела и состояния здоровья средиземноморский вариант питания снижает тяжесть тревоги и стресса у людей. Кроме того, оказалось, что некоторые элементы диеты (фрукты, орехи, бобовые и низкое потребление подслащенных напитков (менее 250 мл в день)) помогают уменьшить интенсивность этих состояний.

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