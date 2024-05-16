Средиземноморская диета помогла при стрессе и тревоге

Команда специалистов обнаружила, что независимо от пола, возраста, качества сна, индекса массы тела и состояния здоровья средиземноморский вариант питания снижает тяжесть тревоги и стресса у людей. Кроме того, оказалось, что некоторые элементы диеты (фрукты, орехи, бобовые и низкое потребление подслащенных напитков (менее 250 мл в день)) помогают уменьшить интенсивность этих состояний.

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