Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июня 2025, 19:30
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Средиземноморская диета помогла уменьшить боли в животе у людей с синдромом раздражённого кишечника

Это показало новое исследование
Средиземноморская диета часто рекомендуется для снижения риска возникновения сердечного приступа, инсульта и деменции. Согласно результатам новой научной работы, она также полезна при симптомах синдрома раздражённого кишечника.
Средиземноморская диета помогла уменьшить боли в животе у людей с синдромом раздражённого кишечника
© OksanaKiian

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neurogastroenterology & Motility, предполагает, что средиземноморская диета может стать альтернативной стратегией борьбы с болями в животе, вздутием живота, диареей и запорами. Часто эти симптомы сопутствуют синдрому раздражённого кишечника.

Средиземноморская диета включает большое количество противовоспалительных продуктов. К ним относятся овощи, фрукты, цельное зерно, бобовые, фасоль, нежирные или обезжиренные молочные продукты, рыба, птица, растительные масла, орехи.

Средиземноморская диета помогла уменьшить боли в животе у людей с синдромом раздражённого кишечника
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При соблюдении средиземноморской диеты нужно ограничить потребление добавленного сахара, сладких напитков, натрия, высокообработанных продуктов, рафинированных углеводов, насыщенных жиров, жирного или обработанного мяса.

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