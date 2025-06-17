Средиземноморская диета помогла уменьшить боли в животе у людей с синдромом раздражённого кишечника

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Neurogastroenterology & Motility, предполагает, что средиземноморская диета может стать альтернативной стратегией борьбы с болями в животе, вздутием живота, диареей и запорами. Часто эти симптомы сопутствуют синдрому раздражённого кишечника.

Средиземноморская диета включает большое количество противовоспалительных продуктов. К ним относятся овощи, фрукты, цельное зерно, бобовые, фасоль, нежирные или обезжиренные молочные продукты, рыба, птица, растительные масла, орехи.