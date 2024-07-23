Средиземноморская диета продлила жизнь людям, которые перенесли рак

В рамках исследования специалисты собрали данные 802 участников, проживающих в Италии (476 женщин и 326 мужчин, средний возраст 63 года). У всех них был диагностирован какой-либо тип рака.

Участников опросили об их рационе за прошлый год. Эти варианты питания оценивались по 10-балльной шкале по тому, насколько сильно они напоминали средиземноморскую диету.

Выяснилось, что на каждые 2 балла повышения принадлежности к средиземноморской диете приходилось 16-процентное снижение смертности от любой причины. Правда, связь между между баллом диеты и смертностью от рака не была статистически значимой.

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