Средиземноморская диета продлила жизнь людям, которые перенесли рак

Средиземноморская диета продлила жизнь людям, которые перенесли ракВот что показало новое исследование
У людей, которые давно пережили рак (в среднем у участников исследования заболевание было диагностировано восемь лет назад), при следовании средиземноморской диете вероятность смерти по любой причине снижалась на 32%, а риск смерти от болезней сердца и сосудов — на 58% по сравнению с теми, кто вообще не придерживался этой диеты.
Многочисленные исследования тоже подтверждают, что средиземноморский рацион — это ключевая стратегия для поддержания общего здоровья, снижения вероятности развития хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых и онкологических.
В рамках исследования специалисты собрали данные 802 участников, проживающих в Италии (476 женщин и 326 мужчин, средний возраст 63 года). У всех них был диагностирован какой-либо тип рака.
Участников опросили об их рационе за прошлый год. Эти варианты питания оценивались по 10-балльной шкале по тому, насколько сильно они напоминали средиземноморскую диету.
Выяснилось, что на каждые 2 балла повышения принадлежности к средиземноморской диете приходилось 16-процентное снижение смертности от любой причины. Правда, связь между между баллом диеты и смертностью от рака не была статистически значимой.
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