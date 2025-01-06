Средиземноморская диета стала лучшим вариантом питания, согласно науке

В этом году в US News & World Report специалисты рассмотрели и факторы, выходящие за рамки потери веса. Это общее благополучие, профилактика хронических заболеваний и особые потребности. Также эксперты добавили в Best Diets 12 новых категорий для оценки. Все они сосредоточены на конкретных потребностях в области здоровья и образа жизни.

К «Лучшим диетам для психического здоровья» учёные отнесли диету MIND (рейтинг 4,4) и флекситарианскую диету (рейтинг 3,8), а также средиземноморскую (рейтинг 4,6).