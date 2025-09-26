Средиземноморская и другие самые популярные диеты: как они влияют на ваше здоровье

Средиземноморская диета. Основное внимание в ней уделяется цельным, богатым питательными веществами продуктам. Это в том числе рыба и морепродукты, полезные жиры, много овощей, фруктов, орехов, бобовых, цельные зёрна. Также диета не поощряет употребление обработанных продуктов, рафинированного сахара, насыщенных жиров, обработанного мяса. Такой вариант питания может содержать мало кальция и железа, и это важно учитывать.

Диета DASH. Часто её рекомендуют соблюдать людям с повышенным артериальным давлением. Она не требует употребления определённых продуктов, а регулирует количество съеденной пищи и поощряет потребление здоровых и цельных продуктов. Эта диета предполагает включение в рацион продуктов, которые содержат мало насыщенных жиров и много кальция, калия, клетчатки, магния.

Флекситарианская диета. Это преимущественно вегетарианская диета, которая иногда включает мясо. Её главный недостаток - отсутствие официальных рекомендаций, что может помешать её верно интерпретировать.

Диета MIND. Она сочетает средиземноморскую диету и диету DASH. В рамках этого варианта питания рекомендуется сосредоточиться на листовых зелёных и других овощах, орехах, ягодах, фасоли, оливковом масле, цельных зёрнах, птице, рыбе. При этом нужно избегать масла/маргарина, жареной пищи, выпечки, сладостей, красного мяса, цельножирного сыра. Эта диета также может быть неэффективна для похудения.