Средиземноморская и кето-диета помогут вам похудеть и снизить давление

Спустя три месяца у людей из обеих групп уменьшились вес, кровяное давление, окружность талии, индекс массы тела, жировая масса. Единственное - участники, которые придерживались кето-диеты, отметили большее падение артериального давления ночью. Это может указывать на лучшее общее здоровье сердца.

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