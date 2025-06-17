Средиземноморская и кето-диета помогут вам похудеть и снизить давление

Средиземноморская и кето-диета помогут вам похудеть и снизить давлениеЭто показало недавнее исследование
Команда учёных проверила эффективность кето-диеты и средиземноморской диеты на 26 людях. У участников были избыточный вес или ожирение, а также слегка повышенное кровяное давление или гипертония. 15 человек придерживались в рамках эксперимента кето-диеты, а 11 — средиземноморской. Кето-диета предполагала высокое содержание белков и жиров, низкое содержание углеводов, а средиземноморская высокое содержание углеводов и калия, низкое содержание натрия. При этом в обоих случаях добровольцы потребляли около 1300 калорий в день.
Спустя три месяца у людей из обеих групп уменьшились вес, кровяное давление, окружность талии, индекс массы тела, жировая масса. Единственное - участники, которые придерживались кето-диеты, отметили большее падение артериального давления ночью. Это может указывать на лучшее общее здоровье сердца.
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