Средиземноморскую и растительную диеты назвали самыми полезными при запорах

В течение периода наблюдения (он составлял 25-30 лет) было зарегистрировано более 7500 случаев хронического запора. После проведения статистического анализа учёные обнаружили, что в группах, которые придерживались средиземноморской диеты и растительной диеты, вероятность появления запоров снизилась на 16% и 20% соответственно.

Кроме того, участники, набравшие самые высокие баллы по шкале воспалительной диеты (EDIP) и шкале западной диеты, имели на 24% и 22% соответственно более высокий риск столкнуться с запорами.

С меньшим риском возникновения запоров связано было потребление большего количества всех видов овощей, орехов и заправки для салата. При этом более строгое соблюдение средиземноморской и растительной диет оказалось связано со снижением вероятности развития синдрома раздражённого кишечника с запорами на 25% и 27% соответственно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.