Средиземноморскую и растительную диеты назвали самыми полезными при запорах

Средиземноморскую и растительную диеты назвали самыми полезными при запорахЭто показало новое исследование
Для проведения нового исследования учёные использовали данные трёх более крупных научных проектов. Это «Исследование здоровья медсестёр» (NHS), «Исследование здоровья медсестёр II» (NHSII) и «Исследование последующего наблюдения за работниками здравоохранения (HPFS)». NHS было запущено в 1976 году и охватило 121 700 участниц, NHSII началось в 1989 году и включало 116 400 женщин, а в HPFS с 1986 года приняли участие чуть более 51 500 мужчин-медиков.
В течение периода наблюдения (он составлял 25-30 лет) было зарегистрировано более 7500 случаев хронического запора. После проведения статистического анализа учёные обнаружили, что в группах, которые придерживались средиземноморской диеты и растительной диеты, вероятность появления запоров снизилась на 16% и 20% соответственно.
Кроме того, участники, набравшие самые высокие баллы по шкале воспалительной диеты (EDIP) и шкале западной диеты, имели на 24% и 22% соответственно более высокий риск столкнуться с запорами.
С меньшим риском возникновения запоров связано было потребление большего количества всех видов овощей, орехов и заправки для салата. При этом более строгое соблюдение средиземноморской и растительной диет оказалось связано со снижением вероятности развития синдрома раздражённого кишечника с запорами на 25% и 27% соответственно.
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