Срочно избавьтесь от этих четырёх опасных для здоровья предметов

Срочно избавьтесь от этих четырёх опасных для здоровья предметовВы удивитесь тому, как они могут навредить
Вести быт нужно правильно. А ещё важно вовремя избавляться от некоторых вещей.
Фото: THe Frick Pittsburg
Некоторые бытовые предметы хранить дома однозначно не стоит. Всё дело в том, что они могут навредить здоровью.
Посуда с надглазурной росписью. В этом случае рисунок будет находиться в верхних слоях покрытия посуды. Из-за этого краска может отделяться от посуды под воздействием высокой температуры или трения. Обычно при создании рисунка в этом случае используют недорогие химические материалы, которые содержат множество тяжёлых металлов: ртуть, свинец, кадмий и др. В то же время посуда с подглазурной росписью - полностью безопасно. Определить, какая именно роспись на посуде, можно по своим ощущениям: наощупь посуда с надглазурной росписью совсем не гладкая.
Термокружки из промышленной нержавеющей стали. В таких кружках очень много тяжёлых металлов, а они отличаются низкой коррозионной стойкостью. Если горячая вода постоит в подобной кружке какое-то время, то она станет токсичной. Обязательно нужно избавиться от термокружек промышленных классов 201 и 202.
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Заплесневелые палочки для еды из бамбука и дерева. Плесень может плохо сказаться на здоровье. Например, из-за неё можно приобрести расстройство пищевого поведения.
Зубные щётки, которыми долго пользуются. Менять их нужно по нескольким причинам. Прежде всего, на них остаётся много бактерий, которые во время чистки зубов переносятся изо рта. Кроме того, бактерии попадают на щётки и тогда, когда она просто стоит в ванной. Чем дольше щёткой пользуются, тем больше бактерий на ней скапливается.
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