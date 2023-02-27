Срочно избавьтесь от этих четырёх опасных для здоровья предметов

Посуда с надглазурной росписью. В этом случае рисунок будет находиться в верхних слоях покрытия посуды. Из-за этого краска может отделяться от посуды под воздействием высокой температуры или трения. Обычно при создании рисунка в этом случае используют недорогие химические материалы, которые содержат множество тяжёлых металлов: ртуть, свинец, кадмий и др. В то же время посуда с подглазурной росписью - полностью безопасно. Определить, какая именно роспись на посуде, можно по своим ощущениям: наощупь посуда с надглазурной росписью совсем не гладкая.