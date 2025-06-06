Стабильность в отношении денег оказалась связана с психическим здоровьем

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Stress and Health, стабильные финансовые привычки могут сильно улучшить психическое здоровье. Это может привести к повышению производительности и занятости людей. Верным оказалось это для всех социально-экономических демографических групп.

Специалисты изучили информацию из базы данных обследования «Динамика домохозяйств, доходов и труда в Австралии» (HILDA). Эти данные включали социально-экономическое положение, физическое и психическое здоровье, динамику рынка труда, условия семьи и жизненный опыт более 17 тысяч жителей Австралии в возрасте 15 лет и старше за 2001-2021 годы.