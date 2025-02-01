Стакан воды, быстрая прогулка и другие вещи с утра, которые снизят давление

Стакан воды. После ночного голодания это поможет поддержать работу кровеносных сосудов и предотвратит скачки артериального давления, отмечает Эрин Палински-Уэйд, зарегистрированный диетолог и сертифицированный инструктор по диабету. Одно исследование также показало, что у людей с гипертонией ниже общий уровень воды в организме.

Быстрая прогулка. Научные работы показывают, что ходьба может улучшить кровяное давление. Всё потому, что кардиоупражнения укрепляют сердце.

Управление стрессом. По данным Американской кардиологической ассоциации, это помогает снизить уровень гормонов стресса. Триста Бест, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог Balance One Supplements, советует уделять 5−10 минут практикам глубокого дыхания или медитации. Национальный институт здравоохранения предлагает добавлять в ежедневную рутину также такие методы релаксации, как йога, прогрессивная мышечная релаксация, управляемое воображение.