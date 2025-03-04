Стакан воды и другие вещи с утра, которые улучшат работу вашего мозга

Выпейте стакан воды. Так вы восполните потребность организма с жидкости. Это принесёт пользу общему здоровью. Поддержание гидратации, по словам Шарон А. Брэнгман, доктора медицины, позволяет предотвратить усталость, защищает кратковременную память, внимание и реакцию в течение дня.

Найдите естественное освещение. Выход на улицу или сидение у окна в течение получаса после пробуждения помогает сбросить циркадный ритм. За счёт этого вы в течение дня будете чувствовать себя более собранными и лучше спать ночью. Об этом сказал Александр Зубков, доктор медицины.

Замените экранное время на личное общение. Это уменьшить ощущение социальной изоляции и одиночества, которые являются факторами снижения когнитивных способностей.