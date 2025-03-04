Стакан воды и другие вещи с утра, которые улучшат работу вашего мозга

Стакан воды и другие вещи с утра, которые улучшат работу вашего мозгаДобавьте их в свою рутину
Выпейте стакан воды. Так вы восполните потребность организма с жидкости. Это принесёт пользу общему здоровью. Поддержание гидратации, по словам Шарон А. Брэнгман, доктора медицины, позволяет предотвратить усталость, защищает кратковременную память, внимание и реакцию в течение дня.
Найдите естественное освещение. Выход на улицу или сидение у окна в течение получаса после пробуждения помогает сбросить циркадный ритм. За счёт этого вы в течение дня будете чувствовать себя более собранными и лучше спать ночью. Об этом сказал Александр Зубков, доктор медицины.
Замените экранное время на личное общение. Это уменьшить ощущение социальной изоляции и одиночества, которые являются факторами снижения когнитивных способностей.
Двигайтесь. Исследования показывают, что упражнения дают когнитивные преимущества сразу после тренировки и защищают от проблем с работой мозга в более позднем возрасте. Вам не нужна при этом интенсивная тренировка. Можете заняться йогой, растяжкой или прогуляться.
Практикуйте осознанность. Это могут быть несколько глубоких вдохов, быстрая медитация либо ведение дневника. Такое начало дня снижает уровень гормонов стресса, помогает сделать ум более ясным и сосредоточенным.
Ешьте богатый питательными веществами завтрак. Для этого нужны белки и полезные жиры. Сделайте, например, яйца с авокадо, греческим йогуртом с орехами и семенами или смузи с протеиновым порошком и ореховым маслом.
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