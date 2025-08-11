Стакан воды после пробуждения и другие привычки, которые сожгут жир

Стакан воды после пробуждения и другие привычки, которые сожгут жирЕсли вам 50+
Вот какие действия с утра помогут вам сжечь жир быстрее, чем упражнения.
Стакан воды в течение 10 минут после пробуждения. Благодаря этому вы запустите пищеварение, очистите печень, запустите системы сжигания жира. Перед кофе или едой выпивайте не менее 0,5 л воды. Чтобы улучшить электролитный баланс и пищеварение, добавьте в воду щепотку морской соли и сок лимона.
Солнечный свет. Он задаёт циркадный ритм, приводит в норму уровень гормона стресса кортизола, сигнализирует организму о необходимости сжигать энергию, повышает чувствительность к инсулину, уменьшает тягу к еде в конце дня. Для этого выйдите на улицу всего на 5–10 минут без солнцезащитных очков.
Движение. Первые 5 минут активности утром ценнее, чем полчаса в конце дня. Всё потому, что такой короткий всплеск активности запускает выработку гормонов, сжигающих жир, усиливает работу митохондрий, устраняет застой в крови и мышцах. Просто сделайте 30 приседаний с собственным весом, 15 отжиманий или поднимайтесь по лестнице в течение 3 минут. Подойдут также несколько раундов прыжков с разгибом или быстрая ходьба вокруг квартала.
Завтрак с белком. После 50 лет нашему организму нужно больше белка для поддержания мышц и контроля уровня инсулина. В течение 2 часов после пробуждения съешьте 25–30 г протеина. Это могут быть яйца, греческий йогурт, творог, протеиновые коктейли или остатки ужина. Сочетайте всё с полезными жирами и клетчаткой.
Пересмотр ежедневного плана. Напишите в блокноте, на доске или в телефоне, что вы должны сделать сегодня для похудения. Это может быть 20-минутная прогулка, отказ от сахара, выпитые три бутылки воды и пр. Произнесите это вслух и поставьте себе чёткую цель.
