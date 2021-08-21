Стало известно, из каких продуктов состоит рацион космонавта

Сейчас, говорится в материале, для участников экипажа формируется рацион, куда входят три вида пищи: мясо, овощи, гарниры. В зависимости от предпочтений человека туда могут включить чего-то больше, а чего-то меньше. Однако в основном туда входят либо консервы, либо блюда, приготовленные особым способом - с помощью сублимационной сушки. То есть еду сначала готовят как обычно, а потом замораживают, сушат и забирают жидкость. Если добавить к такому продукту воды, то он станет съедобным.

Родственники космонавтов при необходимости могут прислать какие-то продукты на борт. Но перед этим вся пища проходит специальные испытания.