Стало известно, из каких продуктов состоит рацион космонавта

Стало известно, из каких продуктов состоит рацион космонавтаИ какова его ежедневная норма калорий
Сейчас, говорится в материале, для участников экипажа формируется рацион, куда входят три вида пищи: мясо, овощи, гарниры. В зависимости от предпочтений человека туда могут включить чего-то больше, а чего-то меньше. Однако в основном туда входят либо консервы, либо блюда, приготовленные особым способом - с помощью сублимационной сушки. То есть еду сначала готовят как обычно, а потом замораживают, сушат и забирают жидкость. Если добавить к такому продукту воды, то он станет съедобным.
Родственники космонавтов при необходимости могут прислать какие-то продукты на борт. Но перед этим вся пища проходит специальные испытания.
В целом космонавтам продукты выдаются на 16 дней, и все блюда при этом - разные. Энергетическая ценность всех порций за один день для одного человека составляет 3 тысячи калорий.
Кроме этого, еда подразделяется ещё на три вида: термостабилизированная, регидратируемая и натуральная. Последнее - то, что не требует дополнительной обработки, например мюсли. В регидратируемой пище отсутствует вода, а чтобы её съесть, надо эту воду как раз добавить. Так готовят, к примеру, творог, лапшу и пр. А термостабилизируемая перед запаковкой нагревается до необходимой температуры (гороховый суп, говядина с овощами).
На данный момент, добавляет автор, питание российских и американских членов экипажа на МКС состоит из продуктов этих двух стран. Это позволяет разнообразить меню.