Станете ли вы чаще болеть, если в вашем доме будет холодно

Результаты исследований, проведённых за несколько десятилетий, подтверждают, что жизнь в холодном доме плохо влияет на здоровье. У людей, которые живут в таких помещениях, могут усилиться симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных болезней (например, астмы), также может появиться простуда и кашель.

Согласно исследованию 2019 года, проведённого среди жителей Великобритании, при более низкой температуре в помещении у людей чаще встречается повышенное кровяное давление. Также сырость и плесень в таких домах может быть связана с астмой и одышкой.