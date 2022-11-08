Станете ли вы чаще болеть, если в вашем доме будет холодно

Станете ли вы чаще болеть, если в вашем доме будет холодноВыяснили учёные
Если в вашем доме не будет отопления или просто будет очень холодно, то это плохо скажется на вашем здоровье. И это доказывают научные исследования.
Результаты исследований, проведённых за несколько десятилетий, подтверждают, что жизнь в холодном доме плохо влияет на здоровье. У людей, которые живут в таких помещениях, могут усилиться симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных болезней (например, астмы), также может появиться простуда и кашель.
Согласно исследованию 2019 года, проведённого среди жителей Великобритании, при более низкой температуре в помещении у людей чаще встречается повышенное кровяное давление. Также сырость и плесень в таких домах может быть связана с астмой и одышкой.
Опаснее всего холод для людей, у которых уже диагностированы респираторные заболевания. Например, астма и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Также наиболее уязвимыми к холоду считаются очень старые и очень молодые люди. Объясняется это тем, что их организм не так хорошо регулирует температуру тела.
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