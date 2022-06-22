Старение мозга остановить невозможно, но есть способ избежать опасных болезней

Старение мозга остановить невозможно, но есть способ избежать опасных болезнейНапример, болезни Альцгеймера
Для того чтобы старение мозга было здоровым, нужно придерживаться определённого режима. Это позволит избежать болезни Альцгеймера.
Например, важно включить в распорядок дня регулярную физическую активность. Помимо этого, полезным будет правильное питание, поддержание веса в пределах нормы.
Положительно влияет на здоровье мозга активная социальная жизнь, а также учёба. Особенно важно это для пожилых людей.
Летом также на каждом углу продаются свежие овощи и фрукты. Такие продукты содержат полифенолы, благодаря которым организм лучше справляется с болезнями, а состояние клеток тела в целом улучшается. Всё это способствует увеличению продолжительности жизни. Кроме того, много полифенолов можно найти в красном вине, чернике, малине, ежевике.
Существует даже специальная гимнастика для мозга. Она называется нейробикой. Она включает такие действия, как прогулка по незнакомому району, совершение покупок в другом магазине и пр.
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