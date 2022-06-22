Старение мозга остановить невозможно, но есть способ избежать опасных болезней

Для того чтобы старение мозга было здоровым, нужно придерживаться определённого режима. Это позволит избежать болезни Альцгеймера.

Например, важно включить в распорядок дня регулярную физическую активность. Помимо этого, полезным будет правильное питание, поддержание веса в пределах нормы.

Положительно влияет на здоровье мозга активная социальная жизнь, а также учёба. Особенно важно это для пожилых людей.