Старое мороженое и другие продукты, которые лучше убрать из морозильника

Замороженные продукты. Если вы когда-нибудь что-то размораживали, а потом снова бросали в морозилку, то лучше от этих продуктов избавиться. Дело в том, что процесс разморозки и последующей заморозки повышает вероятность размножения бактерий. Не рекомендуется также замораживать еду, которая в размороженном виде лежала более двух часов.

Забытые остатки еды и обеды. Согласно Службе безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, замороженные блюда и продукты нужно употребить в течение трёх-четырёх месяцев. После этого их качество сильно ухудшается. Если что-то лежало в вашей морозилке больше полугода, то, возможно, пришло время с этим попрощаться.

Некоторые продукты, подвергшиеся заморозке. Это касается пищи, которая полностью покрылась в морозилке кристаллами льда. Если вы её всё-таки хотите съесть, то лучший вариант — добавить её в смузи или протёртый суп.