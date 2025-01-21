Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2025, 10:30
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Старое мороженое и другие продукты, которые лучше убрать из морозильника

Позаботьтесь о своём здоровье
Иногда продукты в морозилке лежат годами, и это плохо. Вот с какой едой лучше попрощаться в этом случае.
Старое мороженое и другие продукты, которые лучше убрать из морозильника
© dejankrsmanovic/Getty Images

Замороженные продукты. Если вы когда-нибудь что-то размораживали, а потом снова бросали в морозилку, то лучше от этих продуктов избавиться. Дело в том, что процесс разморозки и последующей заморозки повышает вероятность размножения бактерий. Не рекомендуется также замораживать еду, которая в размороженном виде лежала более двух часов.

Забытые остатки еды и обеды. Согласно Службе безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, замороженные блюда и продукты нужно употребить в течение трёх-четырёх месяцев. После этого их качество сильно ухудшается. Если что-то лежало в вашей морозилке больше полугода, то, возможно, пришло время с этим попрощаться.

Некоторые продукты, подвергшиеся заморозке. Это касается пищи, которая полностью покрылась в морозилке кристаллами льда. Если вы её всё-таки хотите съесть, то лучший вариант — добавить её в смузи или протёртый суп.

Старое мороженое и другие продукты, которые лучше убрать из морозильника
© Getty Images

Кубики льда. Со временем лёд впитывает запахи и вкусы продуктов вокруг него. И как только это случится, избавиться от этих вкусов и запахов будет невозможно.

Старое мороженое. Мороженое, как и другие молочные продукты, остаётся свежим примерно три месяца. Также обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке.

Пирожные с начинкой из сливок или сыра. Большая часть выпечки может храниться в морозилке от трёх до шести месяцев, однако десерты с сыром или сливками нужно съесть в течение месяца. Связано это с тем, что сливки и сыр плохо переносят длительную заморозку.