Старое мороженое и другие продукты, которые лучше убрать из морозильника

Старое мороженое и другие продукты, которые лучше убрать из морозильникаПозаботьтесь о своём здоровье
Замороженные продукты. Если вы когда-нибудь что-то размораживали, а потом снова бросали в морозилку, то лучше от этих продуктов избавиться. Дело в том, что процесс разморозки и последующей заморозки повышает вероятность размножения бактерий. Не рекомендуется также замораживать еду, которая в размороженном виде лежала более двух часов.
Забытые остатки еды и обеды. Согласно Службе безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, замороженные блюда и продукты нужно употребить в течение трёх-четырёх месяцев. После этого их качество сильно ухудшается. Если что-то лежало в вашей морозилке больше полугода, то, возможно, пришло время с этим попрощаться.
Некоторые продукты, подвергшиеся заморозке. Это касается пищи, которая полностью покрылась в морозилке кристаллами льда. Если вы её всё-таки хотите съесть, то лучший вариант — добавить её в смузи или протёртый суп.
Кубики льда. Со временем лёд впитывает запахи и вкусы продуктов вокруг него. И как только это случится, избавиться от этих вкусов и запахов будет невозможно.
Старое мороженое. Мороженое, как и другие молочные продукты, остаётся свежим примерно три месяца. Также обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке.
Пирожные с начинкой из сливок или сыра. Большая часть выпечки может храниться в морозилке от трёх до шести месяцев, однако десерты с сыром или сливками нужно съесть в течение месяца. Связано это с тем, что сливки и сыр плохо переносят длительную заморозку.