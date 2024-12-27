Старые губки и не только: названы кухонные вещи, которые нужно выбросить до Нового года

Старые губки и не только: названы кухонные вещи, которые нужно выбросить до Нового годаВозьмите это себе на заметку
Вот с какими вещами на кухне лучше попрощаться уже сейчас.
Старые губки. Одно исследование 2022 года показало, что использованные кухонные губки содержат множество различных вредных бактерий. При этом щётки для мытья посуды удерживают на себе меньше бактерий, чем губки.
Изношенные разделочные доски. По данным Министерства сельского хозяйства США, бороздки на таких досках трудно тщательно очистить, и они могут стать рассадником бактерий, способных вызывать заболевания.
Старая утварь. Это касается частично сколотых и треснувших столовых приборов.
Неиспользуемые приборы и их инструкции. Они только занимают место на кухне.
Приправы, соломинки и столовые приборы на вынос. Если вы ими не пользуетесь, выбросите их.
Кухонные магниты. Отберите свои любимые магнитики и выбросите остальные.
Старые специи. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, цельные специи могут храниться от двух до четырёх лет, а молотые — до трёх лет при комнатной температуре.
Кофе. Цельнозерновой и свежемолотый кофе можно хранить хранить до двух недель в герметичном контейнере в прохладном, сухом и тёмном месте. Однако со временем он тоже портится.
Растительное масло. Не все масла могут храниться до года с момента открытия. Например, бутылка оливкового масла остаётся свежей всего несколько месяцев.
Продукты, получившие ожоги в морозильной камере. Обязательно также проверяйте их сроки годности.