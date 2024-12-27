Старые губки и не только: названы кухонные вещи, которые нужно выбросить до Нового года

Вот с какими вещами на кухне лучше попрощаться уже сейчас.

Старые губки. Одно исследование 2022 года показало, что использованные кухонные губки содержат множество различных вредных бактерий. При этом щётки для мытья посуды удерживают на себе меньше бактерий, чем губки.

Изношенные разделочные доски. По данным Министерства сельского хозяйства США, бороздки на таких досках трудно тщательно очистить, и они могут стать рассадником бактерий, способных вызывать заболевания.

Старая утварь. Это касается частично сколотых и треснувших столовых приборов.

Неиспользуемые приборы и их инструкции. Они только занимают место на кухне.

Приправы, соломинки и столовые приборы на вынос. Если вы ими не пользуетесь, выбросите их.