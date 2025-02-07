Стирка в холодной или тёплой воде и другие способы экономить на электричестве

Проведение энергетического аудита. Это предлагают многие энергетические компании. Стоит такая диагностика недорого, а иногда она проводится вообще бесплатно. В результате вы получите рекомендации по мерам, которые помогут уменьшить энергопотребление.

Оптимизация работы термостата. Во время сна и когда вы вне дома зимой температура в квартире должна быть на 7−10 ниже, чем днём. То есть меньше 18−20 градусов по Цельсию. Летом же увеличивайте температуру кондиционера. Благодаря умному или программируемому термостату вы сэкономите до 10% на счетах.

Настройка температуры в холодильнике и морозилке. Оптимальная температура для холодильника — это от +3 до +5, а для морозильной камеры — -18 градусов по Цельсию. Если она ниже, значит, приборы потребляют больше электричества, чем надо.

Установка экономичной насадки для душа. Водосберегающие насадки помогают расходовать не более 7,5 л воды в минуту. Это сокращает потребление воды на 2700 л в год и снижает нагрузку на водонагреватель. Кроме того, вы можете установить на краны аэраторы, снижающие расход воды без потери напора.