Стоицизм, экзистенциализм, психотерапия: как быть довольным тем, что имеешь

Чтобы научиться радоваться тому, что у нас есть, нужно уметь бороться со стыдом. Вот несколько способов, которые помогают в этом.

Стоицизм. По мнению стоиков, наша сущностная природа стабильна, а смысл жизни в том, чтобы соответствовать этой природе и процветать. Также представители этого течения считали, что люди должны попытаться привести отношения между своим эмоциональным состоянием и благами, к которым они стремятся, к гармонии. Самообладание помогает человеку процветать.

Экзистенциализм. Он требует обратить внимание на отсутствие какой-либо конечной цели в человеческой жизни. Ни одна вещь не может полностью определить, кто вы есть. Способность переосмысливать себя, ценить что-то новое, начинать новый проект принадлежит только вам.