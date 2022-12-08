Стоит ли сдавать генетические тесты, чтобы узнать о своих рисках для здоровья

Ген при этом представляет собой часть ДНК человека. Ген может состоять из нескольких сотен либо тысяч букв ДНК. В целом гены - это всего около 1 % всей ДНК.

В организме человека находится примерно 20 тысяч генов. И также существует отдельный ген, отвечающий за развитие болезни Альцгеймера.

В целом, по мнению Доннелли, в будущем настанет время, когда отельные группы населения регулярно начнут сдавать генетические тесты. Связано это с тем, что для большинства распространённых заболеваний генетика считается фактором риска.

А решение о том, знать или нет, каким болезням вы можете быть подвержены из-за генетических факторов, каждый принимает сам.