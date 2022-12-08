Стоит ли сдавать генетические тесты, чтобы узнать о своих рисках для здоровья

Стоит ли сдавать генетические тесты, чтобы узнать о своих рисках для здоровьяИли это бесполезная трата денег
Генетические тесты, показывающие вероятность развития того или иного заболевания, становятся всё более популярными. Но как эти тесты проводятся и стоит ли вообще за них платить?
Фото: Novan Health
Австралийский актёр Крис Хемсворт благодаря генетическому тесту недавно узнал, что у него повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Питер Доннелли, основатель и генеральный директор Genomics PLC, а также профессор статистики Оксфордского университета, объяснил изданию BBC Science Focus, что подобный тест может рассказать о нашем здоровье.
При сдаче генетического теста берётся образец крови или слюны человека. Это образец и будет анализироваться специалистами.
Ген при этом представляет собой часть ДНК человека. Ген может состоять из нескольких сотен либо тысяч букв ДНК. В целом гены - это всего около 1 % всей ДНК.
В организме человека находится примерно 20 тысяч генов. И также существует отдельный ген, отвечающий за развитие болезни Альцгеймера.
В целом, по мнению Доннелли, в будущем настанет время, когда отельные группы населения регулярно начнут сдавать генетические тесты. Связано это с тем, что для большинства распространённых заболеваний генетика считается фактором риска.
А решение о том, знать или нет, каким болезням вы можете быть подвержены из-за генетических факторов, каждый принимает сам.