Стоматолог предупредил о самых опасных для здоровья зубов привычках

Стоматолог предупредил о самых опасных для здоровья зубов привычкахНикогда так не делайте
Доктор Майкл Дж. Вэй, стоматолог из Манхэттена, перечислил привычки, которые негативно влияют на здоровье зубов.
Чистить зубы сразу после кислой еды или кислого напитка. Это может ослабить эмаль.
Совсем не чистить зубы. По данным Американской стоматологической ассоциации, зубы нужно чистить два раза в день по две минуты. При этом использовать рекомендуется щётку с мягкой щетиной.
Жевать твёрдые продукты. Такая привычка может привести к разрушению коронок, пломб, отреставрированных зубов. Кроме того, вы можете сломать зуб, на котором уже есть трещины.
Использовать зубную щётку с жёсткой щетиной. Купите лучше щётку с мягкой щетиной. Дело в том, что щётка с жёсткой щетиной может стереть эмаль.
Не пользоваться зубной нитью. Это может привести к образованию зубного налёта и гингивиту. Чистите зубы при помощи зубной нити один раз в день.
Игнорировать плановые осмотры у стоматолога. Благодаря этому вы сможете на ранних стадиях обнаружить и предотвратить проблемы с зубами.
Открывать упаковки и бутылки зубами. Так вы можете легко сломать зубы.
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