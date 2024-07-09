Стоматолог рассказал, как на самом деле правильно чистить зубы

Доктор Ками Хоссом, стоматолог, рассказал, как и когда правильно чистить зубы. По его словам, утром перед завтраком нужно сначала воспользоваться ополаскивателем для полости рта, затем зубной нитью, скребком для языка и только в последнюю очередь — щёткой. То есть чистка у вас будет только в самом конце.

Тщательно выбирайте зубную нить: некоторые из них содержат воск на основе нефти или другие ингредиенты, которые не подходят для полости рта. Покупайте нить из шёлка или нейлона, с покрытием из пчелиного воска.

Кроме того, зубная паста для чистки должна быть слегка щелочной.