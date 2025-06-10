Стоматологи предупредили о вреде Ozempic для зубов

Вот какие побочные эффекты связаны с Ozempic.

Сухость во рту. Дело в том, что лекарства GLP-1 снижают аппетит, замедляя опорожнение желудка. Это может подавлять жажду. Без достаточного количества слюны во рту у вас могут возникнуть проблемы с зубами, так как слюна нейтрализует кислоты и вымывает бактерии. Меган Гарсия-Уэбб, доктор медицины, сертифицированный врач-терапевт, врач по образу жизни и лечению ожирения в медицинском центре Beth Israel Deaconess говорит: если у вас мало слюны во рту, то вы больше подвержены кариесу.

Изжога. Если желудочная кислота попадает в рот, то это может вызвать сильное раздражение слизистых и повредить эмаль. В своб очередь это может ослабить структуру зубов, повысить их чувствительность.