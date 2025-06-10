Стоматологи предупредили о вреде Ozempic для зубов

Стоматологи предупредили о вреде Ozempic для зубовВот о чём важно знать
Вот какие побочные эффекты связаны с Ozempic.
Сухость во рту. Дело в том, что лекарства GLP-1 снижают аппетит, замедляя опорожнение желудка. Это может подавлять жажду. Без достаточного количества слюны во рту у вас могут возникнуть проблемы с зубами, так как слюна нейтрализует кислоты и вымывает бактерии. Меган Гарсия-Уэбб, доктор медицины, сертифицированный врач-терапевт, врач по образу жизни и лечению ожирения в медицинском центре Beth Israel Deaconess говорит: если у вас мало слюны во рту, то вы больше подвержены кариесу.
Изжога. Если желудочная кислота попадает в рот, то это может вызвать сильное раздражение слизистых и повредить эмаль. В своб очередь это может ослабить структуру зубов, повысить их чувствительность.
Неприятный запах изо рта. Когда вырабатывается меньше слюны, теряется один из способов защиты от бактерий, вызывающих запах. Желудочная кислота тоже может оставить кислый либо металлический привкус и отчётливый запах.
Раздражение дёсен. Со времен из-за сухости во рту может развиться рецессия дёсен и раздражение. Желудочная кислота во рту может также разъедать эмаль и раздражать ткани рта. Это повышает вероятность развития гингивита, то есть ранней стадии заболевания дёсен.
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