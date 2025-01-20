Стояние на одной ноге и другие способы определить свой биологический возраст

Насколько молодое у вас лицо. Согласно исследованию 2009 года, если вы выглядите молодо, то, возможно, биологически вы тоже моложе своих лет. В ходе исследования с участием почти 1000 пар близнецов оказалось, что более старший «воспринимаемый возраст лица» был точным показателем того, кто из этих близнецов умрёт первым.

При этом макияж, ботокс, филлеры не влияют на глубинную биологию старения кожи. Гораздо более многообещающий подход — защищать кожу от солнца. Это уменьшает морщины и снижает риск возникновения рака, сохраняя в биологическом смысле кожу молодой.

Стояние на одной ноге. С возрастом наше равновесие ухудшается. Поэтому очень легко определить биологический возраст по тому, насколько долго вы сможете простоять на одной ноге. Чтобы попробовать это дома, скрестите руки, встаньте на доминирующую ногу (ту, которой вы бы пнули футбольный мяч) и засеките время. Нельзя распрямлять руки или шевелить одной из ног. Если у вас получится удержаться 45 секунд, то ваш биологический возраст — 18−39 лет, если 41 секунду — 40−49 лет. Чтобы усложнить задачу, можете закрыть глаза. Но тогда вашим максимум должны стать 15 секунд.

Фитнес. Наиболее популярный показатель биологического возраста сейчас — VO2 max, то есть максимальный объём кислорода, который может потребить ваше тело при выполнении упражнений на пределе возможностей. Этот тест можно пройти в специальной лаборатории. Многие носимые устройства тоже могут оценить этот показатель.

VO2 max с возрастом уменьшается почти в два раза с 42 мл/кг/минуту для среднестатистической женщины в возрасте 20 лет до всего лишь 21 мл/кг/минуту у женщины в возрасте 80 с небольшим лет. Чтобы улучшить этот результат, нужно заниматься спортом. Исследования демонстрируют, что 65-летний человек, который занимается спортом, чтобы попасть в 25 процентов лучших в своей возрастной группе, может иметь VO2 max, эквивалентный среднестатистическому человеку в 30 лет.