Страдаете астмой? Следите, чтобы у вас не было этих факторов дома

Страдаете астмой? Следите, чтобы у вас не было этих факторов домаИз-за них у вас может начаться обострение
Медицинский эксперт и клинический фармацевт Скотт МакДугалл перечислил неожиданные триггеры астмы, которые вы можете найти у себя дома.
Среди симптомов астмы выделяют кашель, свистящее дыхание, стеснение в груди. Некоторые факторы могут также усугубить это состояние.
По словам медицинского эксперта Скотта МакДугалла, спровоцировать приступ астмы может даже диван. Согласно одному исследованию ЮНИСЕФ, в среднем диван может содержать в 12 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза. Кроме того, диваны сами по себе собирают много пыли. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, пыль может вызвать астму.
Ещё один виновник развития астмы - это ковёр и коврики в доме. Всё дело в том, что частицы пыли и невидимые аллергены остаются глубоко в волокнах ковра. Это может сделать дом отличной средой для пылевых клещей, которые вызывают астму.
Также типичным аллергеном является перхоть животных. Поэтому у вас из-за домашних животных может появиться аллергическая реакция, усугубляющая признаки астмы.
Собирать пыль могут и домашние растения. А ещё на них может образоваться плесень. В то же время определённые цветы, наоборот, помогают при астме: например, мирные лилии.
На кухне усугубить признаки астмы могут газовые плиты (из-за двуокиси азота), чистящие средства. Кроме того, пыль легко собирается на верхних полках кухонных шкафов, на осветительных приборах, на холодильнике.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.