Страдаете астмой? Следите, чтобы у вас не было этих факторов дома

Ещё один виновник развития астмы - это ковёр и коврики в доме. Всё дело в том, что частицы пыли и невидимые аллергены остаются глубоко в волокнах ковра. Это может сделать дом отличной средой для пылевых клещей, которые вызывают астму.

Также типичным аллергеном является перхоть животных. Поэтому у вас из-за домашних животных может появиться аллергическая реакция, усугубляющая признаки астмы.

Собирать пыль могут и домашние растения. А ещё на них может образоваться плесень. В то же время определённые цветы, наоборот, помогают при астме: например, мирные лилии.

На кухне усугубить признаки астмы могут газовые плиты (из-за двуокиси азота), чистящие средства. Кроме того, пыль легко собирается на верхних полках кухонных шкафов, на осветительных приборах, на холодильнике.

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