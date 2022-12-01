Страдаете от перепадов настроения? Возможно, у вас гипертония

Что же означают невротические черты личности? Человек, у которого эти черты сильно проявлены, склонен к беспокойству, он часто испытывает необоснованные страхи, тревогу, страдает от перепадов настроения. Причём резких перепадов.

Кроме того, такие люди ярко реагируют на стресс, в целом склонны к критике, чаще испытывают чувство виды или ощущают гнев.

Все перечисленные выше черты могут появляться у человека из-за гипертонии. Объясняется это тем, что повышенное кровяное давление влияет на работу центральной нервной системы.

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