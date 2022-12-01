Страдаете от перепадов настроения? Возможно, у вас гипертония

Страдаете от перепадов настроения? Возможно, у вас гипертонияОбратите внимание на своё эмоциональное состояние
Из-за повышенного давления, как известно, может возникнуть инсульт, сердечный приступ. Ещё гипертония способствует развитию атеросклероза и ухудшению зрения. Научные исследования также показывают, что высокое кровяное давление может даже изменить поведение человека.
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После анализа данных, полученных от более чем 700 тысяч человек, учёные пришли к выводу, что повышенное давление и показатели диастолического давления непосредственно влияют на развитие невротических черт у человека. Другими словами, люди, страдающие повышенным давлением, в 90 % случаев становятся менее устойчивыми к стрессу, ведут себя как эмоционально неуравновешенные личности. Все выводы, полученные в ходе этого исследования, были опубликованы в издании General Psychiatry.
Что же означают невротические черты личности? Человек, у которого эти черты сильно проявлены, склонен к беспокойству, он часто испытывает необоснованные страхи, тревогу, страдает от перепадов настроения. Причём резких перепадов.
Кроме того, такие люди ярко реагируют на стресс, в целом склонны к критике, чаще испытывают чувство виды или ощущают гнев.
Все перечисленные выше черты могут появляться у человека из-за гипертонии. Объясняется это тем, что повышенное кровяное давление влияет на работу центральной нервной системы.
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