Страдаете от вздутия живота? Тогда вам подойдёт этот завтрак

Страдаете от вздутия живота? Тогда вам подойдёт этот завтракЕго порекомендовала эксперт по фитнесу
Завтрак по многим причинам считается самым важным приёмом пищи за день. Поэтому если вы, например, часто сталкиваетесь со вздутием живота, то от этого можно избавиться, подобрав на утро правильные продукты.
Вздутие живота - это неприятное ощущение, от которого хочется поскорее избавиться. Предотвратить вздутие могут помочь изменения в диете. Например, предпочтение определённой разновидности завтрака.
По словам эксперта по фитнесу в Curves Джоанны Дэйс, в этом случае лучшим завтраком считается такой, в котором содержится много белка. Он снизит вероятность возникновения вздутия живота в течение дня, а также шанс, что вы потянетесь за сахарной закуской.
Кроме того, специалист посоветовала сократить количество потребляемой соли, но добавлять в блюда больше специй. Так, специи могут помочь облегчить вздутие, возникающее из-за несварения желудка.
Важно также сократить потребление алкоголя. Связано это с тем, что из-за него на следующее утро вы можете чувствовать дискомфорт и вздутие живота из-за того, что спиртное - это воспалительное вещество, которое вызывает в организме отёк.
Наконец, постарайтесь избегать дрожжей (содержатся в хлебе, выпечке, печенье, муке) и жевательной резинки.