Страдаете от вздутия живота? Тогда вам подойдёт этот завтрак

Кроме того, специалист посоветовала сократить количество потребляемой соли, но добавлять в блюда больше специй. Так, специи могут помочь облегчить вздутие, возникающее из-за несварения желудка.

Важно также сократить потребление алкоголя. Связано это с тем, что из-за него на следующее утро вы можете чувствовать дискомфорт и вздутие живота из-за того, что спиртное - это воспалительное вещество, которое вызывает в организме отёк.

Наконец, постарайтесь избегать дрожжей (содержатся в хлебе, выпечке, печенье, муке) и жевательной резинки.