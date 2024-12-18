Стремитесь к неудаче: психолог рассказал, как избавиться от синдрома самозванца

Стремитесь к неудаче: психолог рассказал, как избавиться от синдрома самозванцаВсего есть четыре простых способа
Доктор Валери Янг отмечает, что синдром самозванца не поддаётся диагностике с медицинской или психологической точки зрения. Это просто опыт или модель опыта, включающие неспособность присвоить себе заслуги за собственные успехи, стремление к недостижимому перфекционизму, отрицание собственной компетентности и глубокий страх неудачи или успеха, который может привести к тому, что другие будут ожидать от вас большего.
Вот несколько способов справиться с синдромом самозванца, если вы его обнаружили у себя.
Факты, а не чувства. Ощущение того, что вы самозванец, — это лишь восприятие того, как вы видите определённые ситуации. Часто оно бывает основано на противоречивых аргументах. Стратегия номер один для борьбы с синдромом самозванца — найти способ документировать ваши фактические успехи. Доктор Джессами Хибберд, клинический психолог, призывает людей регулярно записывать успехи и периодически перечитывать этот список. Вы можете набросать эти достижения даже в заметках на смартфоне.
Не страдайте молча. Для большинства людей характерно испытывать синдром самозванца, особенно в конкурентной среде. Поэтому есть вероятность, что и ваш коллега с этим столкнулся. Разговор с ним может быть полезен.
Стремитесь к неудаче. Один из лучших способов преодолеть синдром самозванца — не стараться изо всех сил. Попробуйте совершать небольшие ошибки и посмотрите, успокоит ли это чувство самозванца. Вместо того, чтобы идеально завершить проект или вообще его не делать, представьте другим что-то неидеальное и посмотрите, заметит ли это кто-то.
Перестаньте думать как самозванец. Попробуйте быть «скромным реалистом». То есть не думайте, что вы сможете преуспеть во всём. В отличие от самозванцев такие люди знают свои сильные и слабые стороны и принимают и то, и другое.
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