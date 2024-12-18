Стремитесь к неудаче: психолог рассказал, как избавиться от синдрома самозванца

Доктор Валери Янг отмечает, что синдром самозванца не поддаётся диагностике с медицинской или психологической точки зрения. Это просто опыт или модель опыта, включающие неспособность присвоить себе заслуги за собственные успехи, стремление к недостижимому перфекционизму, отрицание собственной компетентности и глубокий страх неудачи или успеха, который может привести к тому, что другие будут ожидать от вас большего.

Вот несколько способов справиться с синдромом самозванца, если вы его обнаружили у себя.

Факты, а не чувства. Ощущение того, что вы самозванец, — это лишь восприятие того, как вы видите определённые ситуации. Часто оно бывает основано на противоречивых аргументах. Стратегия номер один для борьбы с синдромом самозванца — найти способ документировать ваши фактические успехи. Доктор Джессами Хибберд, клинический психолог, призывает людей регулярно записывать успехи и периодически перечитывать этот список. Вы можете набросать эти достижения даже в заметках на смартфоне.

Не страдайте молча. Для большинства людей характерно испытывать синдром самозванца, особенно в конкурентной среде. Поэтому есть вероятность, что и ваш коллега с этим столкнулся. Разговор с ним может быть полезен.