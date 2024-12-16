Стресс, нехватка витаминов, генетика: названы причины раннего поседения волос

Поседение связано с нехваткой двух типов меланина: эумеланина и феомеланина. Из-за стресса происходит спазм перифолликулярных капилляров и нарушается доставка меланинов к волосяной луковице. Это может сделать волосы седыми.

Значительную роль играет в появлении ранней седины и наследственность. Если у человека родители рано поседели, то и у него, скорее всего, будет то же самое. Часто изменением пигментации волос сопровождаются и заболевания щитовидной железы, сахарный диабет.