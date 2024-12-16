Стресс, нехватка витаминов, генетика: названы причины раннего поседения волос

Стресс, нехватка витаминов, генетика: названы причины раннего поседения волосПри этом мгновенно стать седым невозможно
Поседение связано с нехваткой двух типов меланина: эумеланина и феомеланина. Из-за стресса происходит спазм перифолликулярных капилляров и нарушается доставка меланинов к волосяной луковице. Это может сделать волосы седыми.
Значительную роль играет в появлении ранней седины и наследственность. Если у человека родители рано поседели, то и у него, скорее всего, будет то же самое. Часто изменением пигментации волос сопровождаются и заболевания щитовидной железы, сахарный диабет.
Часто с преждевременным поседением связывают недостаток витамина В12. Ещё одна неожиданная причина появления седых волос — недостаток белка. Дело в том, что пигменты, отвечающие за окраску волос, синтезируются из аминокислот. Особенно критичен в этом случае дефицит тирозина и фенилаланина.
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