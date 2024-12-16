Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 декабря 2024, 17:15
1 мин.

Стресс, нехватка витаминов, генетика: названы причины раннего поседения волос

При этом мгновенно стать седым невозможно
Стресс действительно может влиять на клетки, связанные с выработкой меланина. Этот пигмент определяет цвет волос. За короткий же промежуток времени поседеть нельзя, хотя ускорить этот процесс вполне реально. Также с преждевременным поседением могут быть связаны другие факторы.
Стресс, нехватка витаминов, генетика: названы причины раннего поседения волос
© Gary John Norman/Getty Images

Поседение связано с нехваткой двух типов меланина: эумеланина и феомеланина. Из-за стресса происходит спазм перифолликулярных капилляров и нарушается доставка меланинов к волосяной луковице. Это может сделать волосы седыми.

Значительную роль играет в появлении ранней седины и наследственность. Если у человека родители рано поседели, то и у него, скорее всего, будет то же самое. Часто изменением пигментации волос сопровождаются и заболевания щитовидной железы, сахарный диабет.

Стресс, нехватка витаминов, генетика: названы причины раннего поседения волос
© karlyukav

Часто с преждевременным поседением связывают недостаток витамина В12. Ещё одна неожиданная причина появления седых волос — недостаток белка. Дело в том, что пигменты, отвечающие за окраску волос, синтезируются из аминокислот. Особенно критичен в этом случае дефицит тирозина и фенилаланина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.