Стресс привёл к повышению уровня холестерина у людей

Стресс привёл к повышению уровня холестерина у людейЭто показало новое исследование
Более ранние исследования выявили связь между переживаниями и вредными пищевыми привычками. Из-за них человек в итоге набирает вес и у него повышается вероятность роста показателей холестерина.
Когда мы сталкиваемся со стрессом, в организме производятся кортизол и адреналин. Последний также провоцирует выделение триглицеридов. Эти жиры считаются главным источником энергии для нашего тела.
К счастью, существует большое количество способов борьбы со стрессом и снижения риска повышения уровня холестерина.
Самый простой метод — это занятия спортом. Управлять стрессом поможет и здоровое питание.
Продукты, которые уменьшают воспаления, могут и снизить уровень кортизола. Это шпинат, авокадо, брокколи, бананы, тёмный шоколад.
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