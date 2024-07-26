Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 июля 2024, 23:15
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Стресс привёл к повышению уровня холестерина у людей

Это показало новое исследование
По мнению врача Тимоти Легга, стресс может повысить уровень холестерина в крови. Но происходит это косвенно.
Стресс привёл к повышению уровня холестерина у людей
© SOG Health Pte. Ltd.

Более ранние исследования выявили связь между переживаниями и вредными пищевыми привычками. Из-за них человек в итоге набирает вес и у него повышается вероятность роста показателей холестерина.

Когда мы сталкиваемся со стрессом, в организме производятся кортизол и адреналин. Последний также провоцирует выделение триглицеридов. Эти жиры считаются главным источником энергии для нашего тела.

Стресс привёл к повышению уровня холестерина у людей
© Depositphotos.com / Ugreen

К счастью, существует большое количество способов борьбы со стрессом и снижения риска повышения уровня холестерина.

Самый простой метод — это занятия спортом. Управлять стрессом поможет и здоровое питание.

Продукты, которые уменьшают воспаления, могут и снизить уровень кортизола. Это шпинат, авокадо, брокколи, бананы, тёмный шоколад.

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