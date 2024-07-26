Стресс привёл к повышению уровня холестерина у людей

Более ранние исследования выявили связь между переживаниями и вредными пищевыми привычками. Из-за них человек в итоге набирает вес и у него повышается вероятность роста показателей холестерина.

Когда мы сталкиваемся со стрессом, в организме производятся кортизол и адреналин. Последний также провоцирует выделение триглицеридов. Эти жиры считаются главным источником энергии для нашего тела.