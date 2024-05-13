Стресс во время беременности оказался опасен для интеллекта ребёнка

Специалисты представили новое исследование на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов в Стокгольме. По их словам, девочки могут иметь меньшую чувствительность к кортизолу. Связано это с функцией плаценты во время беременности. Женщины, вынашивающие девочек во время беременности, как правило, выделяют больше кортизола, но фермент плаценты контролирует, какое его количество достигает плода. Этот фермент превращает кортизол в неактивную версию гормона — кортизон.

А вот мальчики могут быть более уязвимы к воздействую кортизола, так как плацента их подобным образом не защищает.

В рамках нового исследования учёные измерили уровни кортизола и кортизона у 943 беременных женщин. Далее они сравнили эти данные с IQ их детей семь лет спустя.

Оказалось, что мальчики, которые подвергались воздействию более высокого уровня кортизола в утробе матери, имели более низкие показатели IQ. При этом интеллект девочек был выше только в том случае, когда кортизол обнаруживался в образцах мочи, а не в крови.

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