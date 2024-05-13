Стресс во время беременности оказался опасен для интеллекта ребёнка

Стресс во время беременности оказался опасен для интеллекта ребёнкаПричём он по-разному влияет на девочек и мальчиков
Считается, что гормон кортизол, который помогает нашему организму реагировать на стресс, необходим для развития плода. Эксперты из университетской больницы Оденсе в Дании ранее показали, что это может привести к раннему языковому развитию ребёнка.
Теперь же учёные отмечают, что слишком много кортизола в третьем триместре беременности (с 27-й недели до конца беременности, около 37−42 недель) может повлиять на когнитивные функции ребёнка в дальнейшем. В частности, в период, когда ребёнку исполняется семь лет.
Специалисты представили новое исследование на 26-м Европейском конгрессе эндокринологов в Стокгольме. По их словам, девочки могут иметь меньшую чувствительность к кортизолу. Связано это с функцией плаценты во время беременности. Женщины, вынашивающие девочек во время беременности, как правило, выделяют больше кортизола, но фермент плаценты контролирует, какое его количество достигает плода. Этот фермент превращает кортизол в неактивную версию гормона — кортизон.
А вот мальчики могут быть более уязвимы к воздействую кортизола, так как плацента их подобным образом не защищает.
В рамках нового исследования учёные измерили уровни кортизола и кортизона у 943 беременных женщин. Далее они сравнили эти данные с IQ их детей семь лет спустя.
Оказалось, что мальчики, которые подвергались воздействию более высокого уровня кортизола в утробе матери, имели более низкие показатели IQ. При этом интеллект девочек был выше только в том случае, когда кортизол обнаруживался в образцах мочи, а не в крови.
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