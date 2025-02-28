Строгий подсчёт калорий и не только: какие тенденции в питании уже устарели

Строгий подсчёт калорий и не только: какие тенденции в питании уже устарелиОт них пора отказаться
Строгий подсчёт калорий, отслеживание питательных веществ в еде. Зачастую при снижении веса нужно сокращать количество потребляемых калорий. Однако подсчёт калорий, макронутриентов может вызвать или усугубить нездоровую одержимость едой, а также расстройство пищевого поведения. Это приводит к недоеданию, а затем перееданию, ощущению потери контроля над пищей.
Диеты на 1200 калорий. Такого маленького количества калорий просто недостаточно для взрослого человека. 1200 ккал в сутки — это потребность малыша, говорит Анастасия Джиалоурис, сертифицированный диетолог из Бруклина.
Использование диуретиков и слабительных средств. При регулярном их приёме вас ждут долгосрочные осложнения или даже смерть. Среди некоторых побочных эффектов таких средств — сильное обезвоживание, дисбаланс электролитов, нехватка витаминов, повреждение органов, остановка сердца. Если медицинских показаний к приёму слабительных и диуретиков у вас нет, то их нужно избегать любой ценой, отмечает Венди Лорд, зарегистрированный диетолог-нутрициолог.
Диеты, включающие один продукт. Такие диеты не принесут удовлетворения, так как содержат мало калорий, жиров и белков. В долгосрочной перспективе это приведёт к дефициту питательных веществ, расстройствам пищеварения, нарушению привычек в еде.
Пищевые добавки для снижения веса. Большинство из них не подкреплены никакими исследованиями, но могут быть опасными для здоровья.
Избегание традиционной пищи. На самом деле люди могут жить абсолютно здорово, потребляя разнообразные вкусные и богатые питательными веществами продукты. Даже если они не соответствуют американским или западным стандартам.
Исключение группы продуктов питания. Наш организм не может самостоятельно производить все необходимые для правильного функционирования питательные вещества. Лучший способ получить незаменимые питательные вещества — это разнообразное питание.
Плохое отношение к обработанным пищевым продуктам. В действительности почти все продукты, которые продаются в магазине, в той или иной мере обработаны.
Детокс-диеты. Отходы и токсины выводятся из тела через кал, мочу, пот и дыхание. То есть в организме уже есть эффективная система избавления от отходов. А вот детокс-диеты не работают и могут серьёзно вам навредить.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.