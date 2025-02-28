Строгий подсчёт калорий и не только: какие тенденции в питании уже устарели

Строгий подсчёт калорий, отслеживание питательных веществ в еде. Зачастую при снижении веса нужно сокращать количество потребляемых калорий. Однако подсчёт калорий, макронутриентов может вызвать или усугубить нездоровую одержимость едой, а также расстройство пищевого поведения. Это приводит к недоеданию, а затем перееданию, ощущению потери контроля над пищей.

Диеты на 1200 калорий. Такого маленького количества калорий просто недостаточно для взрослого человека. 1200 ккал в сутки — это потребность малыша, говорит Анастасия Джиалоурис, сертифицированный диетолог из Бруклина.

Использование диуретиков и слабительных средств. При регулярном их приёме вас ждут долгосрочные осложнения или даже смерть. Среди некоторых побочных эффектов таких средств — сильное обезвоживание, дисбаланс электролитов, нехватка витаминов, повреждение органов, остановка сердца. Если медицинских показаний к приёму слабительных и диуретиков у вас нет, то их нужно избегать любой ценой, отмечает Венди Лорд, зарегистрированный диетолог-нутрициолог.

Диеты, включающие один продукт. Такие диеты не принесут удовлетворения, так как содержат мало калорий, жиров и белков. В долгосрочной перспективе это приведёт к дефициту питательных веществ, расстройствам пищеварения, нарушению привычек в еде.

Пищевые добавки для снижения веса. Большинство из них не подкреплены никакими исследованиями, но могут быть опасными для здоровья.