Стручковая фасоль - один из самых полезных продуктов. Эксперт объяснила почему

Известно также, что благодаря клетчатке можно улучшить здоровье кишечника. А ещё она снижает вероятность развития рака толстой кишки.

Стручковая фасоль может и навредить. Зависит это от способа её приготовления. Так, при варке исчезает множество питательных веществ, а вкус становится менее насыщенным.

Специалист советует готовить фасоль на полезных для здоровья сердца маслах: оливковом либо любом нетропическом растительном масле. Если вы делаете запеканку, то крем-супы и жирные сливки вы можете заменить обезжиренным молоком либо греческим йогуртом. И для давления будет лучше, если вы не станете добавлять в блюда слишком много соли.

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