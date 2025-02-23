Стыд, страх, стресс: что такое языковой барьер и почему он возникает

Есть три способа избавления от языкового барьера. Первый — игнорировать ошибки и фокусироваться на том, что получается правильно. Второй подход — узнать, совпадают ли эмоции с реальностью. То есть если вы чувствуете себя глупо, когда разговариваете на иностранном языке, спросите собеседника, правда ли это. Или задайте себе вопрос: если другой человек ошибается, выглядит ли он глупо?

Наконец, третий вариант — это выпить алкоголь. Он поможет притупить страх и стыд, поэтому речь у вас станет лучше. Однако даёт он всё же временный эффект. С другой стороны, если вы под влиянием спиртного говорите хорошо, то проблема у вас явно не в плохом знании теории или нехватке практики.

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