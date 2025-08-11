Сухая гранола и другие продукты, с которыми нельзя смешивать семена чиа

Сухая гранола. Семена чиа впитывают много воды и разбухают, образуя гель. Если вы добавите их в гранолу, которая уже содержит много сухих ингредиентов, то можете столкнуться с замедленным пищеварением, ощущением тяжести в животе, вздутием. У некоторых людей это приводит к запорам.

Семена льна. Они содержат большое количество клетчатки, особенно растворимой, как и семена чиа. Сочетание этих двух продуктов может перегрузить пищеварительную систему и вызвать газы, вздутие живота, диарею или запор. В очень редких случаях это приводит к непроходимости кишечника.

Фасоль и чечевица. Они снижают уровень сахара в крови, как и семена чиа. Также в фасоли много ферментируемых углеводов и клетчатки, которые могут вызвать газообразование или вздутие живота. Добавление к этому семян чиа ещё больше усилит дискомфорт.