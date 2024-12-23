Сухофрукты, йогурт и не только: названы полезные продукты, приводящие к набору веса

Асаи-боулы. Часто в них содержится много калорий и сахара. В зависимости от начинки вы из одного такого блюда вы можете получить более 600 ккал.

Матча латте. Если вы любите такой напиток, откажитесь от сиропов и сахара, а вместо этого выберите молоко.

Гранола. В основном её недостаток состоит в добавленном сахаре и масле. Сочетание этих продуктов делает пищу высококалорийной.

Красное вино. Из одного такого бокала вы получите более 100 ккал. При этом другие питательные вещества у вас могут откладываться в виде жира.

Масло МСТ. Одна столовая ложка этого масла даёт около 120 калорий.