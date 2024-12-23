Сухофрукты, йогурт и не только: названы полезные продукты, приводящие к набору веса

Сухофрукты, йогурт и не только: названы полезные продукты, приводящие к набору весаПостарайтесь употреблять их реже
Асаи-боулы. Часто в них содержится много калорий и сахара. В зависимости от начинки вы из одного такого блюда вы можете получить более 600 ккал.
Матча латте. Если вы любите такой напиток, откажитесь от сиропов и сахара, а вместо этого выберите молоко.
Гранола. В основном её недостаток состоит в добавленном сахаре и масле. Сочетание этих продуктов делает пищу высококалорийной.
Красное вино. Из одного такого бокала вы получите более 100 ккал. При этом другие питательные вещества у вас могут откладываться в виде жира.
Масло МСТ. Одна столовая ложка этого масла даёт около 120 калорий.
Протеиновые батончики. Они могут стать источником большого количества калорий и содержать добавленный сахар.
Ароматизированная овсянка. Обычно в таких вариантах содержится несколько граммов добавленного сахара. Его связывают с ожирением и набором веса, хроническими заболеваниями.
Ароматизированный йогурт. В них может быть крайне много добавленного сахара.
Сухофрукты. Они содержат большое количество сахара и не особо сытны.
Электролитные напитки. Они могут дать вам слишком много натрия и сахара. К тому же большинство людей могут удовлетворить свои потребности в жидкости и электролитах с помощью просто воды.
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