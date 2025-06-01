Сутулость и не только: какие привычки при ходьбе старят вас

Сутулость. Это когда вы ходите с вытянутой вперёд головой и округленными плечами. По словам тренера, это сдавливает позвоночник, напрягает шею и создаёт сгорбленный вид, который ассоциируется со старением.

Короткие, шаркающие шаги. Со временем это снижает голеностопного сустава и бедра, может привести к скованности и нестабильности. Чтобы этого избежать, включите в программу упражнений махи ногами, выпады и ходьбу в гору.

Ходьба с неподвижными руками. Размахивание руками во время прогулки помогает поддерживать равновесие, стабильность и ритм. Руки при этом должны двигаться вперёд-назад. Для восстановления этого плавного движения нужно выполнять силовые упражнения на верхнюю часть тела.