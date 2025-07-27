Свекольный сок оказался лучшим вечерним напитком при высоком кровяном давлении

Расслабляет кровеносные сосуды. В свекольном соке много пищевых нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Это вещество способствует расширению и расслаблению кровеносных сосудов, по словам Элизабет Харрис, магистра наук, зарегистрированного диетолога-нутрициолога, лицензированного диетолога-нутрициолога. Согласно результатам одного исследования, употребление от 70 до 250 мл (от ⅓ до 1 стакана) сока свёклы в сутки снижает систолическое артериальное давление у взрослых людей с гипертонией.

Балансирует уровень натрия в крови. При высоком кровяном давлении нужно сокращать потребление натрия и получать больше калия и магния. В одной чашке свекольного сока содержится около 6% от суточной нормы этих веществ.