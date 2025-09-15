Свекольный сок перед тренировкой улучшит ваши спортивные результаты

Согласно результатам другого исследования, у женщин-спортсменок, которые выпивали 50 мл свекольного сока за 150 минут до тренировки, максимальное потребление кислорода (VO2 max) увеличилось почти на 5%. А это показатель аэробной выносливости.

Лучше всего употреблять свёклу или сок из неё примерно за 60–90 минут до мероприятия или тренировки. Связано это с тем, что уровень нитратов достигает пика в течение 2–3 часов после того, как вы съели свёклу. Об этом сказал Джоэл Рамдиал, доктор педагогических наук, сертифицированный диетолог, преподаватель и руководитель программы по питанию на кафедре смежных медицинских дисциплин, кинезиологии и спортивных наук в Юго-восточном государственном университете штата Миссури.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.