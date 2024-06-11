Свекольный сок принёс пользу женщинам в постменопаузе

Свекольный сок принёс пользу женщинам в постменопаузеЭто показало новое исследование
Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, показали, что ежедневное употребление свекольного сока женщинами в постменопаузе может улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить риск возникновения сердечных заболеваний в будущем.
В свекольном соке много нитратов, которые организм превращает в оксид азота. Оксид азота помогает кровеносным сосудам расширяться, что облегчает прохождение крови через систему кровообращения. Исследователи говорят, что эта способность особенно полезна в периоды ограниченного кровотока и доставки кислорода: например, во время сердечного приступа.
В ходе исследования учёные изучали, как богатый нитратами свекольный сок влияет на здоровье кровеносных сосудов 24 женщин в постменопаузе. Участницам было от 50 до 60 лет.
Дело в том, что после наступления менопаузы в организме женщины больше не производится эстроген, который помогает поддерживать оксид азота в организме. Это способствует значительному увеличению риска возникновения сердечных заболеваний у женщин в постменопаузе.
Результаты исследования показали, что ежедневное употребление свекольного сока, богатого нитратами, улучшало кровоток по сравнению с тем, когда участники пили свекольный сок без нитратов.
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