Светотерапия и волонтёрство помогут вам при нехватке энергии

Светотерапия и волонтёрство помогут вам при нехватке энергииЭксперты назвали способы оставаться бодрым всю зиму
Отдайте приоритет сну. Нехватка сна может сделать вас уставшим, вялым и ворчливым. Это подтвердил Стеф Мэгилл, сертифицированный диетолог и владелец Soccer Mom Nutrition. Обычно эксперты рекомендуют спать ночью около 7 часов.
Попробуйте светотерапию. Она повысит уровень энергии, поможет восстановить баланс мелатонина и серотонина.
Занимайтесь спортом. Минимальные требования включают 150 минут упражнений умеренной интенсивности и не менее двух дней силовых тренировок в неделю. Мэгилл отмечает, что физическая активность повышает уровень энергии за счёт увеличения притока крови, доставки кислорода и ускорения метаболизма. Также тренировки высвобождают эндорфины, которые заставляют нас чувствовать себя энергичными.
Обратите внимание на питание. Не пропускайте завтрак, выбирайте сложные углеводы, белки и полезные жиры, поддерживайте водный баланс в организме. Также рекомендуется сосредоточиться на продуктах, богатых клетчаткой, витаминами и минералами. Особенно важно придерживаться сбалансированной диеты зимой.
Посвятите время волонтёрству. При помощи другим людям в мозге активируется центр вознаграждения и высвобождается серотонин, дофамин и эндорфины. Всё это может сделать энергичнее.
Поддерживайте социальные связи. Одно небольшое исследование с участием молодых людей показало, что смех в компании вызывает выброс эндорфинов — гормонов хорошего самочувствия. Более того, социальные связи улучшают физическое и психическое здоровье, могут помочь жить дольше. Мелисса Миллер, лицензированный консультант по психическому здоровью в Folx Health, рекомендует составить план встреч с друзьями и семьёй и придерживаться его.
Устраните нехватку витаминов и минералов. На уровень энергии может повлиять дефицит витаминов В12 и D.
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