Светотерапия и волонтёрство помогут вам при нехватке энергии

Отдайте приоритет сну. Нехватка сна может сделать вас уставшим, вялым и ворчливым. Это подтвердил Стеф Мэгилл, сертифицированный диетолог и владелец Soccer Mom Nutrition. Обычно эксперты рекомендуют спать ночью около 7 часов.

Попробуйте светотерапию. Она повысит уровень энергии, поможет восстановить баланс мелатонина и серотонина.

Занимайтесь спортом. Минимальные требования включают 150 минут упражнений умеренной интенсивности и не менее двух дней силовых тренировок в неделю. Мэгилл отмечает, что физическая активность повышает уровень энергии за счёт увеличения притока крови, доставки кислорода и ускорения метаболизма. Также тренировки высвобождают эндорфины, которые заставляют нас чувствовать себя энергичными.

Обратите внимание на питание. Не пропускайте завтрак, выбирайте сложные углеводы, белки и полезные жиры, поддерживайте водный баланс в организме. Также рекомендуется сосредоточиться на продуктах, богатых клетчаткой, витаминами и минералами. Особенно важно придерживаться сбалансированной диеты зимой.