Свёкла и другие продукты, которые дадут энергию и помогут при воспалении

Свёкла. Она богата нитратами и беталаинами. Последние ферменты известны противовоспалительными свойствами. Вместе же эти соединения уменьшают воспаление, усиливают кровоток, поддерживают доставку кислорода к мышцам.

Имбирь. Он содержит гингерол и шогаол, которые отличаются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Джессика Клэнси-Строн, магистр наук, дипломированный диетолог, отмечает, что имбирь, как показывают исследования, помогает при метаболическом синдроме, воспалительных заболеваниях. Ещё он может улучшить уровень холестерина, снизить уровень С-реактивного белка (СРБ).

Вишня кислая. Отчасти её противовоспалительное действие связано с наличием большого количества полифенолов: цианидинов, кемпферолов, кверцетина и хлорогеновой кислоты.

Сушёная клюква. Эта ягода полна антоцианов, которые препятствуют воспалительному процессу. Стейси Вудсон, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует для идеального заряда энергии есть 1/4 стакана клюквы, не перебарщивая с добавленным сахаром.