Сыр и другие продукты с большим количеством натрия, которые плохо влияют на сердце

Вот какие популярные продукты на самом деле содержат много натрия.

Хлеб и булочки. Хлеб, булочки, блины и вафли, которые приготовлены из смесей, содержат в среднем около 351 г, или 15% от рекомендуемой суточной нормы, в одной порции. То же самое касается бубликов.

Мясные деликатесы. Особенно обращайте внимание на такие виды мяса, как ветчина, бекон, хот-доги, колбаса, салями, пепперони, болонья, прошутто, чоризо.

Супы. В консервированных супах много натрия. Лучше готовьте их дома или выбирайте варианты с низким содержанием натрия.

Буррито и тако. Они могут содержать большое количество натрия из-за сальсы, сыра, лепёшек.

Солёные и пикантные закуски. Это приготовленный попкорн, картофельные чипсы, крендельки, крекеры. Выбирайте сорта с низким содержанием натрия или слабосолёные. Помните также, что в ароматизированных вариантах соли обычно больше.

Сыр. Большое количество соли содержится во многих сырах, а также в твороге.