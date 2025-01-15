Сыр оказался полезен при апноэ во сне

При этом новая работа не рассматривает, сколько сыра и какой именно его тип приносит наибольшую пользу. Энджел Планеллс, зарегистрированный диетолог из Сиэтла и национальный представитель Академии питания и диетологии в СМИ, отмечает, что необходимо провести дополнительные исследования связи между диетой и апноэ во сне.

Также исследование имело несколько ограничений. Оно было сосредоточено только на людях европейского происхождения, и некоторые биомаркеры, способные повлиять на связь между потреблением сыра и сном, не были включены в работу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.