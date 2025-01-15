Сыр оказался полезен при апноэ во сне

Сыр оказался полезен при апноэ во снеНо лечиться только им бессмысленно
Согласно новому исследованию, потребление сыра влияет на биомаркеры — определённые гормоны и соединения в организме. В частности, на мочевину и тестостерон, которые связаны с апноэ во сне.
При этом новая работа не рассматривает, сколько сыра и какой именно его тип приносит наибольшую пользу. Энджел Планеллс, зарегистрированный диетолог из Сиэтла и национальный представитель Академии питания и диетологии в СМИ, отмечает, что необходимо провести дополнительные исследования связи между диетой и апноэ во сне.
Также исследование имело несколько ограничений. Оно было сосредоточено только на людях европейского происхождения, и некоторые биомаркеры, способные повлиять на связь между потреблением сыра и сном, не были включены в работу.
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