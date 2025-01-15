Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 января 2025, 03:45
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Сыр оказался полезен при апноэ во сне

Но лечиться только им бессмысленно
В новых исследованиях учёные связывают сыр с более низким риском развития апноэ во сне. Но действительно ли кусочек феты или моцареллы помогает лучше спать?
Сыр оказался полезен при апноэ во сне
© HandmadePictures / Getty Images

Согласно новому исследованию, потребление сыра влияет на биомаркеры — определённые гормоны и соединения в организме. В частности, на мочевину и тестостерон, которые связаны с апноэ во сне.

Сыр оказался полезен при апноэ во сне
© Liudmila Chernetska

При этом новая работа не рассматривает, сколько сыра и какой именно его тип приносит наибольшую пользу. Энджел Планеллс, зарегистрированный диетолог из Сиэтла и национальный представитель Академии питания и диетологии в СМИ, отмечает, что необходимо провести дополнительные исследования связи между диетой и апноэ во сне.

Также исследование имело несколько ограничений. Оно было сосредоточено только на людях европейского происхождения, и некоторые биомаркеры, способные повлиять на связь между потреблением сыра и сном, не были включены в работу.

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