Сытость, контроль веса и другие преимущества для здоровья высокобелкового завтрака

Улучшение уровня сахара в крови и когнитивных функций. Богатый белком завтрак поддерживает концентрацию и ясность ума, уменьшая скачки и падения уровня сахара в крови. Всё потому, что при добавлении белка в блюда, содержащие много углеводов, может замедлить скорость усвоения организмом глюкозы. В результате вы не столкнётесь с упадком сил и затуманиванием мозга.

Кроме того, такой завтрак значительно увеличил количество энергии в течение дня, повысил концентрацию и производительность, уменьшил головные боли, обеспечил более спокойный сон.

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