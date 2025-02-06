Сытость, контроль веса и другие преимущества для здоровья высокобелкового завтрака

Сытость, контроль веса и другие преимущества для здоровья высокобелкового завтракаВозьмите это себе на заметку
Среди блюд с высоким содержанием белка на завтрак Кэндис ела омлет, йогурт, рыбу, пила протеиновые коктейли. И вот какие эффекты это дало.
Контроль веса и повышение уровня сытости. Обычно пища с большим количеством белка переваривается дольше, чем еда, в которой много углеводов. Это приводит к более устойчивому высвобождению энергии и хорошо насыщает. Также исследования показали, что употребление белка сжигает больше калорий, чем жиров или углеводов.
Улучшение уровня сахара в крови и когнитивных функций. Богатый белком завтрак поддерживает концентрацию и ясность ума, уменьшая скачки и падения уровня сахара в крови. Всё потому, что при добавлении белка в блюда, содержащие много углеводов, может замедлить скорость усвоения организмом глюкозы. В результате вы не столкнётесь с упадком сил и затуманиванием мозга.
Кроме того, такой завтрак значительно увеличил количество энергии в течение дня, повысил концентрацию и производительность, уменьшил головные боли, обеспечил более спокойный сон.
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