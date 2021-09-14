Сжигание жира оказалось полезнее для здоровья, чем наращивание мышц

Оказалось, что при наборе жировой массы во взрослом возрасте ухудшался метаболизм. И это влияло на здоровье сильнее, чем работа над увеличением размера мышц. Положительный эффект от развития мышечной массы наблюдался лишь в подростковом возрасте.

Также учёные полагают, что повышение мышечной силы, а не наращивание мышц оказывает более благотворное воздействие на здоровье сердца.