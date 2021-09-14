Сжигание жира оказалось полезнее для здоровья, чем наращивание мышц

Сжигание жира оказалось полезнее для здоровья, чем наращивание мышцТакой вывод сделали британские учёные
В исследовании сотрудников Университета Бристоля приняли участие 3200 человек. У них в течение нескольких лет (в 10, 13, 18 и 25 лет) регулярно измеряли количество жира и мышечной массы в организме. Сила захвата определялась в 12 и 25 лет. В 25 лет также испытуемые сдали кровь на анализ, по итогам которого рассчитывалась предрасположенность людей к различным заболеваниям, в том числе связанным с сердечно-сосудистой системой.
Оказалось, что при наборе жировой массы во взрослом возрасте ухудшался метаболизм. И это влияло на здоровье сильнее, чем работа над увеличением размера мышц. Положительный эффект от развития мышечной массы наблюдался лишь в подростковом возрасте.
Также учёные полагают, что повышение мышечной силы, а не наращивание мышц оказывает более благотворное воздействие на здоровье сердца.