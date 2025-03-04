Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 марта 2025, 12:00
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Танцевальная тренировка HIIT помогла быстро сжечь жир

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Танцевальные HIIT-тренировки — слияние фитнеса и танцев. И это действительно отличный способ сжечь больше калорий за меньшее время, а также получить удовольствие от движений.
Танцевальная тренировка HIIT помогла быстро сжечь жир
© www.myprotein.co.in

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) подразумевают работу на уровне около 80−95% от вашего максимального пульса. За этим следуют периоды восстановления. Все интервалы чередуются в течение 20−60 минут.

Танцевальная тренировка HIIT помогла быстро сжечь жир
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Танцевальные HIIT-тренировки выглядят следующим образом. Занятие начинается с короткой разминки. После этого следует переход к хореографии. Во время таких тренировок часто включают хип-хоп и латиноамериканскую музыку.

Некоторые программы танцевальных HIIT включают и силовые тренировки. Сначала вы будете танцевать под одну или две песни, а затем последует короткий раздел силовых тренировок. На протяжении всего занятия эти виды активности будут чередоваться.

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